Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, sono in corso i lavori di risanamento della pavimentazione, avviati lunedì 18 settembre, di un tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei giorni di lunedì 25, martedì 26,mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura del tratto autostradale al km 18,820 in corrispondenza dello ‘Svincolo di Pontecagnano’, in direzione nord e la chiusura della rampa dello svincolo di ‘San Mango Piemonte’ in direzione nord.

I collegamenti, durante l’esecuzione dei lavori, saranno garantiti dallo svincolo di ‘Pontecagnano nord’, proseguimento lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ e lungo la Tangenziale di Salerno fino allo svincolo di ‘Fratte’ per poi fare immissione in A2 per le direzioni A30 Roma; Avellino:A3 Napoli; Salerno Centro e Porto di Salerno.