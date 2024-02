Subito Verstappen davanti a tutti nei test in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella prima giornata di test in Bahrain. Il tre volte campione del mondo di Formula Uno, dopo aver chiuso in testa già la prima parte di giornata col crono di 1’32″548, al pomeriggio si migliora ulteriormente e chiude in 1’31″344 con gomma gialla, rifilando oltre un secondo a tutti gli altri, a partire da Lando Norris su McLaren, staccato di 1″140, e Carlos Sainz, terzo con la Ferrari a 1″240. Distacchi abissali anche per il resto della griglia, compreso Charles Leclerc: il monegasco, in pista al mattino prima di darsi il cambio col compagno di box, chiude alla fine col settimo tempo, a 1″903 da Verstappen. Per la Mercedes in pista solo George Russell – Lewis Hamilton è atteso domani – che registra il dodicesimo riscontro cronometrico, a 2″765.

