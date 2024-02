«È una straordinaria giornata di festa per Caulonia, in particolare per la comunità di San Nicola, che si stringe attorno alla nostra concittadina, Bernardina Dimasi, che compie 100 anni. Mi ha emozionato la sua gratitudine e il calore coinvolgente delle sue parole di affetto che ha rivolto a tutti». È quanto ha dichiarato l’assessore Antonella Ierace a margine dei festeggiamenti per il centenario della signora Bernardina Dimasi che si sono celebrati nella parrocchia di san Nicola di Caulonia, dove si è dapprima tenuta la celebrazione della Santa Messa, officiata dal parroco don Donato Ameduri, seguita da un rinfresco con tanto di torta e musica suonata dal complesso bandistico “Città di Caulonia”.

«La signora Bernardina, con i suoi ricordi e la sua grande fede, è un grande esempio dell’identità di Caulonia», ha concluso l’assessore Ierace che ha portato i saluti del Sindaco Francesco Cagliuso e dell’Amministrazione comunale, per la quale era presente anche il consigliere Maria Campisi.

«Grazie a tutti per questa giornata di festa. Ringrazio i miei figli e nipoti per aver organizzato questo momento insieme a tutti i presenti. Non mi aspettavo tutto questo per me, grazie a tutti e che il Signore vi dia una vita lunga, che superate la mia età e che la passate felici e contenti», ha detto la signora Bernardina, che ha davvero emozionato tutti per la sua lucidità e per l’attaccamento alla famiglia e alla fede.

