“Sull’Ospedale della Sibaritide si continuano a rincorrere le non notizie e a dare in pasto all’opinione pubblica problematiche che nulla hanno a che vedere con l’operato della Regione Calabria che, lo ribadisco di nuovo, su impulso del Presidente Occhiuto sta lavorando per trovare la soluzione migliore per il completamento dei lavori nel minor tempo possibile”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative in merito alle dichiarazioni rilasciate sulla stampa da alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico in merito alla questione Ospedale della Sibaritide.

“Il dato di fatto è che la Regione sta portando avanti le operazioni tecniche, funzionali ed economiche necessarie a trovare una soluzione approvabile e sostenibile per quanto riguarda le soluzioni tecniche della variante in corso d’opera, anche ai fini del finanziamento dei maggiori costi per i lavori. La non notizia è che le dimissioni del Project Manager dell’azienda Concessionaria debbano essere argomentate dalla politica quando si tratta di dinamiche interne ad un’azienda privata e dunque non oggetto di qualsivoglia valutazione istituzionale.

Per quanto riguarda la convocazione della Commissione Sanità sto già lavorando per fissare una data, i temi da discutere sono tanti e ci sarà la possibilità di fare un punto sull’Ospedale della Sibaritide e gli avvicendamenti futuri legati alla realizzazione di questa importante e strategica opera pubblica”.