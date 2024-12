Stiamo lavorando per il nuovo Approdo, vi chiedo, scusa, per i futuri disservizi. A Roberto Occhiuto ,chiediamo un regale di Natale, importante…far pagare dazio e iva al porto di Gioia Tauro, dai contenitori in arrivo. Siamo d’accordo con il Governatore, oltre 3 miliardi di entrate ogni anno. Una vera rivoluzione economica e sociale. Roberto Occhiuto con tale iniziativa passara alla storia nel aver salvato la nostra Calabria, dalla rassegnazione di essere gli ultimi nel Paese.