Steinhauser vince per distacco, Pogacar sempre in rosa

PASSO DEL BROCON (ITALPRESS) – E’ Georg Steinhauser a trionfare in solitaria nella diciassettesima tappa, la Selva di Val Gardena-Passo del Brocon di 159 chilometri: il tedesco della EF Education-EasyPost ha anticipato di 1’25” Tadej Pogacar, sempre più leader della classifica generale, e di 1’41” Antonio Tiberi. Prima vittoria stagionale davanti allo sloveno che anche oggi ha guadagnato ulteriore terreno su Daniel Martinez e Geraint Thomas. Giornata positiva anche per i colori azzurri, lo stesso Tiberi è riuscito a guadagnare su Arensman e O’Connor. Non cambia nulla per quanto riguarda la corsa alla maglia rosa, ormai il capitano della Uae ha virtualmente conquistato la classifica generale: la maglia ciclamino resta sulle spalle di Jonathan Milan, quella bianca è sempre indossata da Tiberi. Domani la diciottesima tappa, la Fiera di Primiero-Padova di 178 chilometri, una frazione dedicata ai velocisti.

(ITALPRESS).