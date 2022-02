Sabato 26 Febbraio nella Biblioteca Magistrale del Liceo classico Tommaso Campanella, la scrittrice Stefania Auci presenta agli alunni della classe VA il suo romanzo L’inverno dei Leoni, secondo capitolo della saga sulla famiglia Florio. Ai saluti del dirigente scolastico, Maria Rosaria Rao, farà seguito una introduzione del professore Alessandro Albanese. Stefania Auci è di origine trapanese e palermitana di adozione. Dopo la laurea ha stabilito un rapporto importante con il mondo della letteratura. Ha scritto Florence pubblicato con la casa editrice Baldini & Castoldi. Con il romanzo I Leoni di Sicilia, che ha avuto uno straordinario successo – più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 Paesi –, ha narrato le vicende dei Florio fino alla metà dell’Ottocento, conquistando i lettori per la passione con cui ha saputo narrare la storia di questa famiglia. Il suo I leoni di Sicilia è stato un caso letterario internazionale: due anni al vertice delle classifiche dei bestseller, oltre 650 mila copie vendute, traduzioni in corso in 32 Paesi, una serie tv in arrivo. Il nuovo romanzo è ambientato tra Otto e Novecento, anni d’oro per i Florio – che diventeranno una delle famiglie più ricche d’Europa – e per Palermo, splendida “città giardino” frequentata da regnanti e intellettuali.