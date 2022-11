Era stato denunciato per atti persecutori R. L., guardia giurata palmese, da sempre impegnato nel sociale ed attivo nella comunità della Città pianigiana.

Le infamanti accuse mosse alla guardia giurata – difeso collegialmente dagli avvocati Mimma Sprizzi, Antonio Papalia e Pasquale Aquino – hanno via via perso consistenza, a seguito di una dettagliata attività difensiva che ha consentito al PM di verificare come l’indagato fosse in realtà stato oggetto di pedinamenti, appostamenti e centinaia di contatti telefonici e telematici da parte della denunciante.

All’esito di approfondite indagini, su richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P. di Palmi ha archiviato il procedimento, ritenendo infondata la prospettazione offerta agli inquirenti da una Collega dell’accusato, adesso finalmente prosciolto.