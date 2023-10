Riceviamo e inoltriamo una segnalazione pervenuta a questa Associazione da parte un cittadino sullo stato dell’Ospedale della cittadina della Piana e, più precisamente, della zona esterna ai locali della struttura. “Mi sono trovato a frequentare, e frequento ancora oggi, l’Ospedale ‘Spoke’ di Polistena. Sebbene sia innegabile che con l’insediamento del nuovo Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dr.ssa Lucia Di Furia, e grazie al lavoro quotidiano dei professionisti che operano all’interno dell’Ospedale, negli ultimi mesi, l’attività della struttura e la qualità dei servizi sono stati notevolmente migliorati, con la presente, vorrei porre all’attenzione delle autorità competenti lo stato di totale abbandono e incuria in cui si trovano le aree esterne del nosocomio. Più precisamente, gli utenti dell’Ospedale si ritrovano (ormai da molti mesi) una volta effettuato l’accesso all’interno della recinzione dell’ospedale, ove è parcheggiare l’auto, di fronte a un enorme cumulo di cartoni di ogni genere, accatastati come in una sorta di discarica a cielo aperto. Tutto ciò crea non solo un problema estetico, ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente. La preservazione dell’ambiente e la tutela della salute pubblica sono doveri fondamentali delle istituzioni e ritengo che sia essenziale intervenire quanto prima per rimuovere questi rifiuti”. Si allega foto.

Il Responsabile delle Pubbliche Relazioni

Sportello del Consumatore di Reggio Calabria