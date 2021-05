Una puntata dello Speciale l’affondo, dedicato all’usura. La crisi pandemica ha creato un terremoto nelle aziende e nelle famiglie, la maggior parte dei cittadini non sono in grado di pagare affitti, rate, mutui e piccoli prestiti. Non pagando scatta la segnalazione al Crif di conseguenza la morte per aziende e persone fisiche. La classe politica deve intervenire con una legge che disciplina la materia oltre ad un condono in grado di dare respiro alle aziende e famiglie per ripartire in piena crisi sanitaria e economica.

