SOVERATO PRONTA A BRINDARE AL NUOVO ANNO CON EUGENIO BENNATO

Cresce l’attesa a Soverato per la notte più lunga dell’anno che darà il benvenuto al 2025 con il maestro della musica popolare Eugenio Bennato. Corso Umberto si prepara infatti ad accogliere tutti coloro che vorranno brindare al nuovo anno in maniera esclusiva con un appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Daniele Vacca.

Una vera novità per la città ionica dove da giorni ormai si è accesa la magia del Natale con eventi pensati per accompagnare grandi e piccoli fino all’Epifania grazie ad un ricco cartellone in grado di regalare alla comunità momenti di musica, arte, cultura e convivialità rendendo le festività natalizie una vera occasione di condivisione.

Uno sforzo condiviso con le associazioni del territorio, coordinate dal vicesindaco Emanuele Amoruso, che avrà il suo momento clou proprio nella notte di Capodanno quando, a partire dalle 23:00, si accenderanno i riflettori sul tanto atteso concerto dell’apprezzato musicista partenopeo che si preannuncia ricco di emozioni e tanto sano divertimento.