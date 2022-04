Sorteggiati i gironi mondiali, Spagna e Germania insieme

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – La mina vagante Germania finisce nel girone della Spagna assieme al Giappone, la Francia campione in carica pesca la Danimarca, per il Brasile ci sono Svizzera e Serbia mentre l’Olanda, altra insidia collocata in seconda fascia, se la vedrà con Qatar, Senegal ed Ecuador. A Doha si è tenuto il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Restano ancora da assegnare tre posti: due attraverso i play-off intercontinentali del 13 o 14 giugno (Perù contro la vincente dello spareggio asiatico Emirati Arabi Uniti-Australia che si giocherà il 7 giugno a Doha e Costa Rica-Nuova Zelanda) e uno in Europa, dove il Galles attende la vincente di Scozia-Ucraina. La gara inaugurale sarà Qatar-Ecuador. Questo il dettaglio degli otto gironi:GIRONE A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGIRONE B: Inghilterra, Iran, Usa, Galles/Scozia/UcrainaGIRONE C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGIRONE D: Francia, Perù/Emirati Arabi Uniti/Australia, Danimarca, TunisiaGIRONE E: Spagna, Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, GiapponeGIRONE F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGIRONE G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGIRONE H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

