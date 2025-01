Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato, per l’ipotesi di reato della «detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente», un giovane incensurato del posto.

Prima di proseguire con la ricostruzione di quanto accaduto appare opportuno precisare che la notizia viene diffusa per garantire le prerogative dell’informazione e nel rispetto dei diritti dell’indagato – ancora da doversi ritenere soggetto alla presunzione di innocenza, attesa l’attuale fase del procedimento, le cui responsabilità penali potranno essere acclarate solo attraverso una sentenza divenuta irrevocabile, ndr.

Il controllo dei militari dell’Arma è iniziato nel centro storico di Corigliano, quando il giovane poi arrestato è stato fermato a bordo della sua auto. L’atteggiamento particolarmente nervoso esternato dall’interessato durante le fasi del controllo ha indotto gli operatori ad approfondire l’attività in corso. Per questa ragione, ricorrendone i presupposti, i Carabinieri hanno effettuato la perquisizione personale del ragazzo sottoposto al controllo. Durante le operazioni di ricerca, che in seguito sono state estese anche al mezzo di trasporto, sono state trovate, occultate nel mezzo, 125 dosi di hashish, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, oltre a una somma di denaro che è stata messa in diretta correlazione con l’attività illecita riscontrata.

La valutazione degli elementi emersi ha fatto ritenere che quanto trovato fosse connesso alla successiva attività di cessione verso terzi delle dosi confezionate.

Per questa ragione il diretto interessato è stato arrestato e, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, posto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’A.G. inquirente.