Sorpreso ad appiccare un incendio. Arrestato dai Carabinieri in Calabria L’intervento ha mostrato l’elevata sinergia e proficua comunicazione tra il Comune e le Forze dell’Ordine; è stato proprio il Sindaco a notare le fiamme ed allertare immediatamente i militari permettendo di trarre in arresto in flagranza di reato per incendio boschivo