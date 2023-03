Nelle ore e nei giorni passati si rincorrevano voci non ufficiali che qualcosa aveva urtato la sensibilità del Governo Meloni; stentavo a credere che il Sindaco di Crotone non sarebbe stato invitato al Consiglio dei Ministri del 9 Marzo, che si sarebbe svolto a Cutro e non a Palazzo Chigi.

Considero il mancato invito al Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, un vero “sgarbo” istituzionale dal momento che, oltre ad allestire la camera ardente ed ospitare nella sua città le salme delle sfortunate vittime del naufragio, fin dai primi istanti si è dato da fare per sopperire alle carenze organizzative. Ritengo che, oltre al Sindaco Voce, il Governo Meloni abbia offeso tutti i Crotonesi, uomini e donne, che immediatamente oltre al cordoglio, hanno manifestato vicinanza e affetto sia per le vittime che per i parenti delle stesse, con una gara di solidarietà che ha ben mostrato quanto profondo sia il loro cuore. Non posso che esprimere tutta la mia vicinanza al Primo Cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, per la dignità ed il comportamento da lui mostrato e dalla sua Amministrazione in questa vicenda e, invitandolo a proseguire nel suo cammino, gli confermo ancora una volta tutto il mio sostegno e appoggio sia umano che politico.