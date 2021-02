«Mi auguro che la giustizia faccia rapidamente il suo corso riguardo all’inchiesta Sistema Cosenza e, peraltro, a imputazioni oggi al centro di un processo in cui la pubblica accusa mette fortemente in dubbio, con riguardo agli anni scorsi, l’imparzialità nella gestione del personale dell’Asp cosentina». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità. «L’Asp di Cosenza – prosegue il parlamentare – è la più grande della Calabria, ora ha risaputi problemi di bilancio e alcuni suoi dirigenti devono rispondere di accuse molto pesanti relative a un presunto, radicato sistema, che secondo i magistrati avrebbe agito in spregio alla legge e in maniera contraria al buon andamento della pubblica amministrazione». «Credo che, indipendentemente dal lavoro della magistratura, la politica – sottolinea il deputato – non debba né possa abbassare la guardia. Sul piano concreto, occorre individuare soluzioni, anche a livello ministeriale, per garantire che le criticità di bilancio dell’Asp di Cosenza siano affrontate in profondità, per aiutare il commissario straordinario nel suo delicato compito e per assicurare la legalità negli uffici, di là dagli accertamenti in corso da parte della Procura e del Tribunale di Cosenza». «C’è bisogno – conclude Sapia – di una maggiore attenzione da parte della politica, perché pazienti, utenti e dipendenti dell’Asp di Cosenza non risentano della difficile situazione in cui si trova questa importante azienda sanitaria».