Sinergia Amg Energia-Comune Palermo, illuminato murale di Biagio Conte

PALERMO (ITALPRESS) – Due proiettori da mercoledì sera (10 gennaio) illuminano il murale dedicato a Biagio Conte in via Di Vittorio, allo Sperone. La realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione è il risultato della sinergia fra AMG Energia e Comune di Palermo: il sindaco Roberto Lagalla ha autorizzato la partecipata comunale, guidata dal presidente Francesco Scoma, ad effettuare l’intervento richiesto da don Ugo Di Marzo, parroco della chiesa di San Marco Evangelista, e rilanciato dal presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

Per l’installazione dei due nuovi proiettori AMG Energia ha utilizzato, su autorizzazione del sindaco, proprie somme derivanti dall’utile di gestione e accantonati in un fondo a disposizione dell’amministrazione comunale per eventuali attività urgenti. I proiettori, da 250 watt agli ioduri metallici, che creano un effetto di luce naturale, sono stati collegati all’impianto di illuminazione preesistente e subito accesi.

Il murale che raffigura il missionario laico è stato realizzato un anno fa dall’artista Igor Scalisi Palminteri proprio in via Di Vittorio dove, nel 1992, in un periodo difficile per la città, Biagio Conte pose una croce di legno.

“L’illuminazione del murale, che valorizza questo luogo e un quartiere in cui si è svolta una parte importante dell’attività di Biagio Conte – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla – è un simbolo e un segno di speranza. Ringrazio AMG Energia per essersi immediatamente attivata”. “La realizzazione di questa attività è avvenuta in perfetta sinergia con il Comune – dice il presidente di AMG Energia Francesco Scoma – L’amministrazione comunale può contare sull’impegno e sulla professionalità della propria azienda”.

