Siderno, tributi alle stelle…la protesta dei cittadini

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

DAL DOTT. FRANCESCO DEI MATTEIS

A Siderno la politica dei tributi merita una profonda riflessione da parte della maggioranza che gestisce il Comune a guida PD.

Alle più alte aliquote applicate, da qualche tempo si pretendono anche pagamenti frazionati in acconto, attraverso calcoli che soltanto un esperto in materia economica e’ in grado di poter decifrare.

Come se non bastasse a fine anno la società che per conto del Comune gestisce la riscossione dei tributi si è inventato un nuovo escamotage per rimettere le mani in tasca ai cittadini contribuenti. Si è così deciso di effettuare una revisione unilaterale delle superfici dichiarate dai cittadini per la TARI, senza informare preventivamente i contribuenti, con conseguenti rettifiche delle superfici dichiarate ed applicazione delle nuove tariffe aggiornate. Fatto questo ai cittadini di Siderno “infedeli” sono state recapitate buste verdi di atti giudiziari con intimazioni di pagamento delle nuove aliquote TARI, a fare data dal 2017 ad oggi, con applicazione delle sanzioni massime e degli interessi maturati negli ultimi cinque anni.

Un vero e proprio salasso economico per le famiglie in crisi, che giungono, per giunta, in un momento di crisi occupazionale ed economica gravissima, e di recessione economica mondiale.

Rispetto a quanto accaduto non basta fare spallucce e scaricare sugli aguzzini della società privata le responsabilità di ciò che sta devastando economicamente i conti fragili delle famiglie di Siderno, tanto meno esime l’Amministrazione Comunale dalle sue responsabilità affermare che la società privata per la riscossione dei tributi è stata una scelta della precedente gestione Commissariale.

A questo aggiungasi che da qualche giorno cominciano ad essere recapitate alle famiglie Sidernesi “infedeli” nuove buste verdi recanti atti giudiziari e pretese di pagamento anche per le aliquote IMU.

Ci vuole una gran faccia tosta andare ad estorcere alle famiglie di Siderno in un momento come questo nuovi balzelli sulla TARI per il periodo 2017 /2022, durante il quale la raccolta dei rifiuti solidi urbani ha rappresentato un vero e proprio incubo per le famiglie. Nel quinquennio di riferimenti la raccolta dei rifiuti a Siderno ha rappresentato un vulnus vero e proprio, una raccolta fatta malissimo ed a singhiozzo, che ha costretto le famiglie Sidernesi a tenersi in casa l’umido per settimane intere anche nei mesi caldi dell’estate.

Invece di chiedere scusa ai cittadini e restituire loro buona parte dei tributi TARI indebitamente incassati, costoro decidono di mettere nuovamente le mani in tasca ai contribuenti, tra l’altro agendo con metodo bulgaro.

Se ne facciano una ragione i cittadini di Siderno e provvedano a bonificare lo stipendio, per intero, al Comune di Siderno….