Calamazú Srl, società di produzione cinematografica ed audiovisiva, fondata sul desiderio di immaginari sorprendenti e nata dall’idea dei soci Carmen Bagalà e Vincenzo Giordano, rispettivamente producer e regista, annuncia l’apertura del set del progetto “La Notte è un Giorno Dispari”, per la regia di Vincenzo Giordano. La Notte è un Giorno Dispari è un thriller drammatico dalla natura profondamente neorealista, ma sviluppa le vicende e i personaggi con l’occhio del contemporaneo, cercando soprattutto di sfruttare, a tutto tondo, il mezzo cinematografico.

Tale iniziativa culturale, sostenuta dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dal Consigliere comunale delegato alle manifestazioni e agli eventi Davide Lurasco, è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Siderno.

Il ciak di inizio è stato dato Lunedì 9 ottobre e le riprese verranno effettuate principalmente nel centro storico di Siderno Superiore e, nello specifico, in Piazza San Nicola e vie adiecenti, nel Palazzo de Mojà, nell’anfiteatro e nei parcheggi di San Sebastiano e San Nicola, con conseguente esaltazione dei vicoli caratteristici del centro storico che godranno di una vetrina prestigiosa sui mass media locali e nazionali e nei Festival cinematografici internazionali, dal momento che l’iniziativa proposta comporterà visibilità per la Città e l’intero comprensorio.

In particolare, il cortometraggio concorrerà: al Tribeca Film Festival, Sundance Film Festival, Telluride Film Festival, Toronto Film Festival, Bogotà Short Film, Oaxaca Film Festival, Shangai International Film Festival, International Festival di Rotterdam, Cannes, Biennale di Venezia, Bamberger, Kurzfilmtage, Festival Internazionale del Cortometraggio di Oberhausen, Tallin Black Night Film Festival nonché al Berlinale, che si terrà a Berlino e che sarà il primo Festival a ricevere la candidatura della produzione in atto sul nostro territorio.

Sarà, pertanto, una straordinaria occasione per far promuovere il territorio attraverso immagini e contributi di elevata qualità e far emergere Siderno, tra passato e presente, al di là dei confini locali e renderla attrattiva anche come location per produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali. L’attività cinematografica comporterà, altresì, un indotto economico di rilievo, dal momento che la produzione coinvolgerà, oltre alla Scuola cinematografica della Calabria e Obiettivi Creativi, diretti dal regista sidernese Lele Nucera, anche strutture alberghiere e ristorative del territorio e diversi cittadini con il ruolo di comparsa e figurante.

L’Amministrazione comunale di Siderno