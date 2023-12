“Il Sindaco di Siderno, grazie all’intermediazione dell’imprenditrice Sidernese, Concetta Tassone, Presidente di AT Group Italia, che da anni opera in scambi culturali e commerciali con la Cina, ha avuto l’onore di incontrare la Presidente della Provincia cinese di Henan durante una visita ufficiale a Milano.

Nel corso di un importante convegno, infatti, si è svolta, anche attraverso la riproduzione di un video, una presentazione speciale del nostro territorio, con un focus sui numerosi punti di forza della Regione Calabria e, in particolare, della nostra splendida Città di Siderno.

Il Sindaco di Siderno si è dichiarato estremamente soddisfatto della preziosa opportunità di promuovere le bellezze e le potenzialità della nostra Regione, la Calabria, a una figura così autorevole come la Presidente della popolosissima Provincia di Henan, che conta oltre 95 milioni di abitanti.

Attraverso il video ed una breve descrizione, sono state presentate le nostre meravigliose coste, i paesaggi mozzafiato, la ricchezza culturale, i borghi, l’enogastronomia e le tradizioni radicate nel tessuto sociale della nostra comunità.

Il Sindaco di Siderno, nell’esprimere gratitudine alla Presidente della Provincia cinese di Henan per la sua gentilezza e per aver mostrato interesse verso la Calabria, ha sottolineato l’importanza di stringere legami internazionali solidi, che favoriscano lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio, riaffermando altresì l’impegno della propria Amministrazione nel promuovere Siderno e la Calabria come mete turistiche di eccellenza, favorendo la valorizzazione dei propri tesori naturali, culturali e storici.

Ha espresso, inoltre, la speranza che questo primo incontro sia solo l’inizio di un proficuo scambio e che possa portare a futuri progetti di collaborazione e sviluppo.

Infatti la Presidente si è dichiarata felicissima dell’incontro e disponibile a venire in visita in Calabria e, successivamente, organizzare attività comuni (come far venire tour operator cinesi per far conoscere la nostra bellissima Regione).