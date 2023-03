ll 13 marzo la pasticceria “Infinitamente dolce”, sita in Siderno Marina,

provincia di Reggio Calabria, ha aperto le porte dei suoi locali e delle sue

cucine ad un ‘ iniziativa promossa da Intorno a me mille colori, cooperativa

sociale presente da anni sul territorio calabrese, che, oltre ai percorsi

terapeutici e laboratoriali, si occupa di creare spazi di vita e di autonomia

per bambini e ragazzi diversamente abili. La presidente della cooperativa,

la dottoressa Anna Maria Arena, in continuità con la ferma intenzione di

creare per questi ragazzi concrete opportunità di crescita personale e

sociale, pensa ad un’attività laboratoriale che possa coinvolgere gli stessi e

le famiglie, per favorire interazione, collaborazione in un contesto diverso

da quello strettamente terapeutico. Ecco che nasce CIOCO ART, ossia CREO

IL MIO UOVO! In vista delle prossime festività pasquali, ai bambini è stata

favorita la possibilità di realizzare personalmente il proprio uovo di

cioccolata, compreso di sorpresa e di confezione, insieme a mamma e

papà, ma soprattutto sotto la guida di un vero pasticciere. Iniziativa che

trova splendida accoglienza presso la pasticceria “Infinitamente dolce”. Il

proprietario infatti, il signor Graziano, pasticcere esperto, non esita ad

aprire le porte dei suoi locali ai piccoli collaboratori in erba, ma soprattutto,

si pone accanto ai bambini in maniera attenta e spontanea, rendendo

ognuno di loro partecipe e protagonista. Il pomeriggio dedicato a CIOCO

ART, si è rivelato piacevole, allegro, coinvolgente. I bambini ed i genitori,

guidati dall’esperto pasticciere, si sono messi in gioco e, soprattutto, si

sono divertiti! Tutto questo per merito di Graziano, che ha dimostrato non

solo di saper mettere le mani in pasta, da vero professionista, ma

soprattutto di saperci mettere il cuore, che resta sempre l’ingrediente

essenziale di ogni ottima ricetta! Complimenti Graziano!