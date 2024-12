E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, per il giorno 30 Dicembre alle ore 9.30.

In allegato l’Ordine del Giorno.

Nel caso di seduta infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per il 31 Dicembre alle ore 10.30.

È possibile seguire i lavori del Consiglio comunale in diretta streaming al link:

https://www.comune.siderno.rc.it/it/page/40088