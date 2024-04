Il mondo di internet è certamente variegato dove è possibile trovare davvero di tutto per soddisfare le proprie esigenze, i propri interessi o le proprie curiosità. Tra le varie tipologie di siti web a disposizione dei naviganti, c’è quella delle sale da gioco online. Esse, nate relativamente di recente, rappresentano la nuova modalità di fruizione dei tipici giochi delle classiche sale di Las Vegas, piuttosto che di Sanremo o di Venezia. L’unica grande differenza è che gli spazi sono illimitati poichè digitali consentendo così di avere un’esperienza di gioco sicuramente più variegata rispetto a quanto succederebbe in un casinò reale. Ma anche qui, come in altre tipologie di portali sul web, è sempre bene fare attenzione e capire come muoversi in totale sicurezza per proteggere i propri interessi, che siano essi i dati personali o i propri fondi di gioco. In questo articolo daremo alcune linee guida, che, però, è bene approfondire ulteriormente su internet, magari leggendo una guida completa sui bonus casinò elaborata da un autorevole portale di comparazione del mercato iGaming.

La protezione dei dati nelle sale da gioco

Partiamo da un argomento che è di estrema attualità per il mondo di internet in generale: quello della protezione dei dati personali. Molti siti, infatti, vengono tacciati di eludere le pratiche del GDPR, ossia il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE, che traccia delle linee guida che non ammettono eccezioni sull’argomento. Eppure, tra cookies, pagine mal scritte che parlano del trattamento della privacy su un certo sito e tante altre insidie, spesso si ha la sensazione che i nostri dati sensibili possano essere violati facilmente. Un topic sensibile specialmente sui social network, che creano dipendenza tra i più giovani, i quali inseriscono valanghe di dati personali su di essi. Da questa logica di protezione non scappano nemmeno i siti di iGaming, che più di tutti devono consentire all’utente di navigare senza preoccupazioni riguardo i propri dati personali. Anche perché, al momento dell’iscrizione, il futuro possessore dell’account dovrà inserire la propria anagrafica, alcune informazioni aggiuntive per dimostrare di non essere minorenne ed infine il metodo di pagamento con i dati relativi alla carta di credito, a paypal o a qualunque altro mezzo per pagare, che verrà prontamente registrato e custodito dal sito web. Per questo motivo, sempre più portali di gioco in rete fanno riferimento al regolamento del GDPR, ma non solo. Per essere certi che quel casinò online rispetti tutte le normative in materia di protezione dati, è bene accertarsi del fatto che sia un sito riconosciuto da ADM, ex AAMS, ossia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre, molti siti di iGaming stanno utilizzando diverse e avanzate tecnologie di crittografia dei dati, oltre al già diffuso protocollo https, come la blockchain, così da rendere irreperibili a soggetti terzi i dati inseriti da qualsiasi utente sul medesimo portale. Ancora, ogni sito di gioco legale metterà a disposizione dell’utente una pagina relativa alle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili, oltre che rendere palese il proprio numero di licenza, così da consentire a chi voglia farlo di controllare se quel casinò online sia realmente affidabile o meno. Infine, sempre più portali di iGaming hanno introdotto modalità di iscrizione e login più sicure, come lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica

La gestione finanziaria viene garantita dai portali di gioco

Ma non solo i dati, bensì anche la gestione delle finanze del singolo giocatore è oggetto di cura dei più importanti casinò online, che fanno sì che l’utente si ritrovi protetto sia da eventuali truffe economiche, sia dalla possibilità di perdere eccessivamente denaro. Oltre ad impostare, infatti, limiti giornalieri di spesa, che disconnetterà automaticamente l’account dell’utente superata una certa soglia, i portali di iGaming elaborano quotidianamente bonus di vario tipo che consentano allo user di non utilizzare sempre i propri fondi per poter giocare. Basti pensare, per esempio, ai bonus senza deposito o a quelli di benvenuto, che permettono, sulla base di determinate condizioni puntualmente descritte dall’operatore scelto, di riscattare una somma più o meno importante di denaro da utilizzare al posto dei propri soldi.

Esistono, poi, i free spin, ossia i giri gratuiti, sempre ottenibili a determinate condizioni, ma che permettono al giocatore di testare praticamente in forma gratuita un gioco, come una slot machine ad esempio. Anche qui, oltre a verificare l’attendibilità dei vari operatori grazie al certificato AAMS/ADM e al numero di licenza, è bene fare attenzione così da capire con anticipo se un bonus sia reale o meno. Un buon metodo è quello di leggere le recensioni relative a quell’offerta da parte di altri utenti, oppure fare attenzione che la somma o il vantaggio offerto non siano eccessivamente grandi o troppo facili da riscattare, due condizioni che spesso si traducono in tentativi di truffa. Infine, esistono tanti siti di comparazione sul web a tema iGaming, i quali paragonano e classificano i migliori portali di gioco e i bonus più vantaggiosi e realistici per gli utenti.