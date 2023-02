Sicindustria, Mucaria nuovo presidente giovani imprenditori di Trapani

TRAPANI (ITALPRESS) – E’ Vincenzo Mucaria, legale rappresentante di Badia Nuova srl, il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Sicindustria Trapani. Imprenditore del settore turistico, 33 anni, una laurea in amministrazione aziendale, Mucaria è stato eletto all’unanimità e resterà in carica per i prossimi tre anni. Ad affiancarlo saranno l’omonimo Vincenzo Mucaria, della Mucaria srl di Valderice; Vincenzo Lo Castro della Stramondo srl di Salemi; Andrea Artuso della Caruso e Minini srl di Marsala; Pierfilippo Marchello, della Carlo Pellegrino & C. spa di Marsala; e Antonio Alagna della Giuseppe Alagna fu Antonio srl di Marsala. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno manifestato – afferma Mucaria – e so già che saranno pronti ad affiancarmi in questa nuova sfida. Tra le priorità che ho condiviso con loro c’è sicuramente quella di promuovere incontri con gli studenti presso le scuole e all’interno delle aziende per dare un impulso sempre più forte alla relazione tra mondo dell’impresa e mondo della formazione. Ma non solo. Insieme ai colleghi under 40 porteremo avanti iniziative nuove, con un focus sulle startup e sull’autoimprenditorialità, allo scopo di coltivare e incoraggiare un nuovo vivaio di idee di impresa; affronteremo il delicato tema del passaggio generazionale; realizzeremo un’attività formativa motivazionale e approfondiremo il tema della comunicazione e del marketing, consapevoli dell’importanza di questi aspetti per un’azienda”.

A presiedere l’assemblea è stato il presidente di Sicindustria Trapani Vito Pellegrino che, in apertura lavori, ha voluto dedicare un minuto di silenzio nel ricordo del presidente Gregory Bongiorno, che intraprese il percorso associativo, iniziando proprio dal Gruppo dei giovani imprenditori. “A Vincenzo, con il quale abbiamo già avuto occasione di confrontarci – afferma Pellegrino – auguro buon lavoro con la certezza che porterà un nuovo entusiasmo e una visione moderna del fare associazione”.

– foto: ufficio stampa Sicindustria

(ITALPRESS).