Si terrà a Gioia Tauro, nella Villa Caleo, il primo Festival di Arte e Cultura organizzato dalla Fondazione Pina Alessio ONLUS in collaborazione con la rivista Agire Sociale News.

La manifestazione, che ha come scopo quello di promuovere l’arte e la cultura, si svolgerà nelle tre serate del 14-15 e 16 luglio. Giorno 14,infatti, in apertura ci sarà alle ore 18 l’inaugurazione della mostra di pittura “Arte sotto le stelle”, un’esposizione alla quale parteciperanno circa 15 artisti. A seguire la cerimonia di premiazione del VII Concorso Internazionale di poesia, videopoesia, racconti e pittura. Un appuntamento fisso, ormai, della Fondazione Pina Alessio che come ogni anno vede un’adesione sempre più numerosa di partecipanti.

Sabato 15,invece, sarà consegnato il Premio Pina Alessio città di Gioia Tauro 2023 al caporedattore e conduttore di Rai-News24 Alessandro Baracchini. A cura del giornalista, inoltre, ad inizio di serata si parlerà di sport come elemento di inclusione e strumento di unione e condivisione di grandi passioni e verranno consegnati dei riconoscimenti alle società sportive Reggina calcio 1914 ed alla FC Gioiese 1918.

Giornata clou della manifestazione sarà infine il 16 luglio, quando, insieme al Polo del Berggamotto di Reggio Calabria, si terrà una serata di gala per celebrare il maestro Gerardo Sacco, Leone d’oro alla Carriera e al merito. Nel corso dell’evento sfileranno le maggiori creazioni dell’artista di origine crotonese.

I vari appuntamenti saranno poi allietati dalle musiche del violinista Anderson dos Santos Costa e del pianista Angelo Santirocco.

Il festival è patrocinato dalla Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Gioia Tauro.

Sponsor Ufficiale dell’evento la Gioielleria Castaldo di Gioia Tauro.

“Dopo le difficoltà di questi anni, legate al Covid 19 – spiega Giuseppe Alessio, Presidente della Fondazione Pina Alessio – siamo felici di tornare con questo evento di così alto livello e speriamo di avere una vasta partecipazione di pubblico così da poter far apprezzare a tutti i presenti l’arte e la cultura che proponiamo”.

Tutti sono invitati a partecipare.