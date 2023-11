EUROFORMAZ GROUP è un’ Organizzazione innovativa specializzata nella formazione. Ci concentriamo sulle competenze digitali, sulla protezione dell’ambiente, sulla cittadinanza attiva, sullo sport, sullo stile di vita sano, sui diritti umani, sull’uguaglianza di genere, sulla tolleranza e sull’Educazione agli Adulti. Il nostro team dirigenziale si impegna a integrare la diversità e l’inclusione in tutto ciò che facciamo. La MISSION di EUROFORMAZ GROUP è affidata ad un team di circa 10 specialisti qualificati che grazie alle loro conoscenze, competenze e grande passione, hanno reso possibile la realizzazione del sogno di far conoscere EUROFORMAZ GROUP in tutta Europa. Una profonda curiosità intellettuale e una mente aperta sono i punti di partenza per ogni aspetto del nostro lavoro: siamo motivati a innovare, imparare, condividere e collaborare nell’era digitale Mettiamo il concetto di “internazionalizzare” al primo posto e aspiriamo a essere, nel nostro territorio, il luogo principale in cui le persone vengono a scoprire il mondo. Ciò ci impone di mantenere una cultura organizzativa che metta le persone al primo posto. Ci impegniamo a promuovere un ambiente inclusivo, responsabilizzante e con una mentalità globale. Crediamo fermamente che la diversità di genere, razza, etnia, background culturale, religione, disabilità ed età porti sul tavolo idee e prospettive che rendono la nostra analisi più forte e rendono la nostra Organizzazione un posto migliore in cui lavorare. Questo ci impegna a incorporare la diversità e l’inclusione in tutto ciò che facciamo e nel modo in cui guidiamo. In EUROFORMAZ GROUP abbiamo un’ampia e accreditata esperienza acquisita attraverso le nostre attività e la partecipazione continuativa ai programmi Erasmus+ KA1 e KA2.



L’impatto diretto e positivo di EUROFORMAZ GROUP sul territorio è stato dimostrato più e più volte e può essere visto dando uno sguardo al passato, al presente e al futuro previsto della nostra Organizzazione. Il nostro faro è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che prende in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. EUROFORMAZ GROUP collabora strettamente con le Università, con le Scuole, con diverse ONG locali, con le aziende informatiche e di telecomunicazioni, con le Aziende che operano per la tutela dell’ambiente. Ha ottimi rapporti con i Media in modo da condividere le migliori pratiche e massimizzarne l’impatto su individui, enti e comunità.