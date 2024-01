La scelta dei Consiglieri di dare corpo all’orientamento politico da tempo manifestato, e che ha già dato i suoi frutti con la nomina di Giovanni Saladini a consigliere provinciale, con la presenza del partito nel consiglio comunale, si è resa indifferibile a seguito dell’annuncio della fine del civismo proprio da parte di chi il civismo aveva propugnato ottenendone consenso popolare.

Noi Moderati ha molto apprezzato l’onestà intellettuale sottesa alla sterzata del Primo Cittadino, essendosi finalmente compresa l’asfitticità del civismo puro e semplice, fatto di mera convalidazione di scelte amministrative fatte in precedenza ovvero della semplice e pure controversa artitmetica dei conti, privo di quella visione d’insieme che solo la politica è capace di offrire, oggi assolutamente necessaria per non lasciare sulla carta e realizzare efficacemente i numerosi investimenti attesi, che si ricorda essere figli della tragedia del Covid che ha colpito il mondo intero.

La partecipazione politica di “Noi Moderati” all’amministrazione del comune di Lamezia Terme, attraverso l’azione del centro destra nel quale saldamente ci collochiamo, trova allora oggi il suo primo passaggio nella richiesta al Coordinatore Cittadino di Forza Italia, che è il partito che esprime il Sindaco, di convocare un tavolo di confronto tra tutti i partiti della comune area politica, al fine di imprimere quel taglio politico all’azione amministrativa di questa fine consiliatura, con impellenza richiesto dal Sindaco attraverso la sua adesione a Forza Italia, che ha rivendicato quale ineludibile passaggio per continuare a garantire il bene di questa nostra amata città, la quale, sempre usando le parole del Primo Cittadino, si ama ancora maggiormente quando il suo amore diventa anche l’amore per e della politica.

Il Coordinatore Cittadino

Dott. Antonio Mazzei

Il Presidente Cittadino

Avv. Giuseppe Spinelli