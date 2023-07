Si arricchisce l’organigramma societario della Gioiese 1918.

Andrea Albarella, avvocato penalista e giornalista, ricoprirà la carica di Segretario, curando la parte amministrativa in sinergia con Sabino Russo.

Antonino Laganà , ex Dg dell’ Archi calcio e Responsabile settore giovanile del Messina tra i professionisti, dopo l’ottimo lavoro svolto nel primo periodo in casa Gioiese, è stato promosso nel ruolo di General manager, e fungerà da collante tra Prima squadra e Settore giovanile (Juniores, Allievi e Giovanissimi), operando in stretto contatto e in collaborazione con Domenico Bagalà , il quale sarà il nuovo responsabile del settore giovanile.

Un graditissimo ritorno nell’entourage Viola, di un esperto conoscitore di calcio, il quale ha lavorato in FIGC, è stato DS in diverse Società, e soprattutto ha nel cuore, da sempre, in modo sincero, le sorti

della squadra della città.