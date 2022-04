“La pace va costruita ogni giorno, sin dai più piccoli gesti della quotidianità, con il rispetto delle persone di prossimità, dell’alterità, della natura e nessuno può dirsi escluso dalla rivendicazione del diritto più importante fra i diritti umani, soprattutto in un’epoca così tanto pericolosamente oscura per le sorti del mondo, in cui il desiderio di pace deve essere cercato, urlato, ovunque”: è questo il motivo che ha portato Giuseppe Cionfoli, cantautore più volte protagonista al Festival di Sanremo, e Antonio Marziale, sociologo, giornalista ed opinionista televisivo, a strutturare uno spettacolo itinerante per la stagione estiva 2022, dal titolo “Shalom, riflessioni e canzoni alla ricerca della pace”.

Shalom è anche il titolo di una canzone che il già frate Cionfoli ha interpretato sul palco dell’Ariston e che per lungo tempo è rimasta nella hit parade fra i dischi più ascoltati.

Cionfoli e Marziale alterneranno momenti di riflessione su temi quali il multiculturalismo, l’emigrazione, l’ecologia, l’utilizzo consapevole della tecnologia ed altri fenomeni potenzialmente in grado di inficiare la qualità di vita degli esseri umani e la pace nel mondo, dando vita ad uno spettacolo singolare e suggestivo.

Per informazioni sull’organizzazione dello spettacolo è necessario rivolgersi all’indirizzo e-mail info@tiltcorporate.com o ai numeri di telefono 351 9502933 o 329 4292890. Management e coordinamento sono a cura di Ciro Imperato e Giuseppe Agliano.