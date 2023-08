Spaventoso l’incidente avvenuto ieri all’altezza dello svincolo di Melicucco sulla Superstrada “Jonio-Tirreno”, c’è molta incredulità anche nelle comunità di San Calogero dove erano originari alcuni delle persone coinvolte nel tragico incidente che a Taurianova dove Domenico Politi, di 39 anni, gestiva un noto locale “Il dolce peperoncino”, deceduto a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta dove viaggiava da solo. E c’è molta tristezza per la bambina, la piccola Maia, a soli 4 anni deceduta appena giunta all’Ospedale di Polistena.



Lo scontro frontale è stato tra una Bmw e un’Alfa Romeo, dentro la Bmw c’era una famiglia originaria di San Calogero nel Vibonese, dove viaggiavano Antonella Teramo di 37 anni deceduta sul colpo insieme alla famiglia dello zio Domenico Teramo che guidava la Bmw e che dalle ultime notizie ha subito un’operazione ed è fuori pericolo di vita. Con loro viaggiavano la compagna di Domenico Teramo, Valentina Crudo, sottoposta anch’essa a un delicato intervento chirurgico sta lottando tra la vita e la morte, e le due bambine, Maia non ce l’ha fatta, mentre Fatima (figlia di Valentina Crudo), è stata trasferita a Messina con l’elisoccorso, ma sembra anche lei non in pericolo di vita. La famiglia stava rientrando da una gita alle cascate di Bivongi.



Non ce l’ha fatta Domenico Politi di Cittanova, titolare del noto locale di Taurianova “Il Dolce peperoncino”, era alla guida da solo nella Giulietta Alfa Romeo, aveva 38 anni.



C’è tanto sgomento e dolore sia nella comunità di San Calogero che in quella di Taurianova dove le vittime erano molto conosciute e stimate. Mentre nel sito istituzionale del Comune di Nicotera proclama il lutto cittadino con il seguente messaggio, “A seguito del terribile incidente stradale, dove hanno perso la vita la piccola Maya e la giovane mamma Antonella Teramo, in segno di vicinanza verso il nostro concittadino Giuseppe Campennì e tutti i suoi familiari, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell’intera cittadinanza Nicoterese, l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno di svolgimento dei funerali. Durante la giornata in questione, saranno poste a mezz’asta le bandiere del comune”.

La Superstrada “Jonio-Tirreno” dopo il tragico evento, è rimasta completamente chiusa al traffico per diverse ore in entrambe le direzioni di marcia con lunghissime code. Totalmente paralizzato il traffico anche sulle strade interne di Melicucco e Cinquefrondi, tanto che in serata si è reso necessario chiudere anche lo svincolo di Cinquefrondi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, la Guardia di finanza, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco.

(GiLar)