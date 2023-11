Nel 2022 è stato stabilito un record in Italia: sono stati scommessi 136 milioni di euro. Questo dimostra che il gioco d’azzardo è molto popolare tra gli italiani.

La ragione di questa crescita la si deve in modo particolare alla tecnologia che ha portato a numerosi innovazioni all’interno di questo settore. Ne sono un esempio le piattaforme di gioco online che permettono di giocare in qualsiasi momento e da qualunque luogo. Assieme a questa crescita sono nati vari tipi di giochi come slot online senza documenti, bingo, poker, blackjack e altro ancora.

Storia e Crescita del Gioco d’Azzardo

Baccarat e lotto sono tra i tanti giochi popolari praticati in Italia, dove il gioco d’azzardo fa parte della storia da secoli. Basti pensare che proprio a Venezia nel 1638 è stato aperto il primo casinò al mondo.

All’inizio degli anni 2000, il governo italiano ha approvato una legge che regolamenta questo settore e ha consentito anche alle società straniere di gestire piattaforme di gioco d’azzardo in Italia.

Cosa è successo dopo?

Naturalmente, il numero di giocatori è cresciuto insieme al graduale aumento del denaro giocato.

Il Profilo dei Giocatori d’Azzardo in Italia

Il profilo tipico di un giocatore italiano è molto vario: secondo i dati attuali, il 72% dei giocatori sono uomini e il 28% donne.

Per quanto riguarda l’età dei giocatori, si può osservare il seguente fenomeno. Diversi canali digitalizzati hanno iniziato a pubblicare e trasmettere sempre più pubblicità per le piattaforme di gioco d’azzardo online. Ad esempio, vari siti web e social network con un pubblico più giovane (18-30 anni). Ecco perché ora possiamo osservare un notevole aumento del numero di giocatori della coorte di età corrispondente.

Chi Regolamenta il Gioco d’Azzardo in Italia?

L’Italia ha un’unica autorità che regolamenta il settore del gioco d’azzardo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è responsabile del controllo del settore. È inoltre responsabile della concessione delle licenze alle imprese che forniscono servizi di gioco d’azzardo.

Sebbene la prima licenza per le piattaforme sia stata concessa nel 2006, è stato solo nel 2011 che ai giocatori è stato concesso l’accesso legale alle piattaforme di gioco online che il settore ha iniziato a emergere.

Le vincite derivanti dal gioco d’azzardo in Italia sono tassate come segue:

Sono esentasse fino ai 500 euro.

Per le vincite superiori a 500 euro, vi è un’imposta del 12%.

A partire da 1.000 euro, invece, la tassazione sale al 20%.

L’Evoluzione del Gioco d’Azzardo nei Prossimi Anni

Diversi studiosi prevedono che il gioco d’azzardo continuerà a crescere nel 2023 e nei prossimi anni grazie proprio tecnologia che ha portato a numerose innovazioni all’interno del settore.

Ne saranno probabilmente degli esempi:

L’uso delle criptovalute come forma di pagamento (attualmente già disponibile su alcune piattaforme);

La possibilità di giocare in ambienti completamente virtuali (come quelli che si trovano sul Metaverso).

Tuttavia, questa rapida evoluzione non è certamente priva di sfide. Le forze politiche, infatti, dovranno prestare grande importanza alla regolamentazione del settore al fine di creare un ambiente di gioco sicuro e privo di rischi per tutti.

È importante concentrarsi anche sul creare campagne specifiche per aumentare la consapevolezza sui rischi di dipendenza legati a questa forma di intrattenimento. Per questo, è utile informare i cittadini in anticipo e dare loro gli strumenti per intervenire e trovare soluzioni se dovesse sorgere il problema della dipendenza.