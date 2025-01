Confermati i 2 progetti finanziati al Comune di Taurianova per il Servizio civile universale, c’è tempo fino al 18 febbraio per presentare domanda di partecipazione. Sono in tutto 16 i giovani dai 18 ai 28 anni di età che possono essere impegnati dall’ente, proseguendo “Sport: salute e benessere per tutti” e “In gioco per la legalità” ovvero i 2 progetti già in corso. La nuova possibilità di aderire, che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi sta promuovendo anche tramite i canali telematici dell’ente, i social e il sito comunale dove è possibile reperire i due bandi, si riferisce ad una attività che avrà inizio l’1 settembre prossimo, per le 25 ore settimanali in cui si svilupperanno ciascuno dei 2 progetti. L’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Maria Fedele sta indirizzando gli interessati, cittadini italiani ma anche stranieri purchè in regola con il permesso di soggiorno, verso l’accesso al sito internet del Dipartimento nazionale per le politiche giovanili – che fa capo direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – al cui indirizzo esclusivamente è possibile presentare domanda con credenziali Spid. Ognuno può presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei due bandi che mettono a disposizione 12 posti (“In gioco per la legalità”) e 4 posti (“Lo sport: salute e benessere per tutti”.