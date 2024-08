Con la conclusione delle otto settimane di attività, il Tatabum Summer Camp ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di oltre 230 bambini. Organizzato dalla ODV “TaTáBum SociaLab” sotto la presidenza della Dottoressa Luisa Baffa Trasci e la direzione del prof. Luca Amato, l’evento si è confermato un grande successo. Il campus ha visto il contributo entusiasta di un eccezionale staff di volontari, che ha reso ogni giornata un’esperienza memorabile. Il team, composto da Catena Ancora, Carmela Inzillo, Pasquale Inzillo, Imma Pasquino, Anna Maria Turrá, Teta Desalvo, Rocco Cavallaro, Cosimo Cavallaro, Teresa Bertucci, Chiara Procopio, Nadia Procopio, Francesco Timpano, Samuele Malvaso, Greta Borello e Cristina Valente, ha lavorato con dedizione per garantire il successo del campus.

Un Programma Ricco e Variegato

Il Tatabum Summer Camp ha offerto un programma variegato e stimolante, pensato per incoraggiare la creatività e l’apprendimento dei bambini. Dalle attività sportive alle espressioni artistiche, dai laboratori educativi ai giochi all’aperto, ogni giorno ha rappresentato un’avventura unica. Il campus ha anche celebrato l’identità culturale e territoriale, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo un forte senso di appartenenza alla comunità.

Un’Esperienza di Grande Valore Educativo e Sociale

Il valore educativo e sociale del Tatabum Summer Camp è emerso chiaramente in tutte le attività proposte. I bambini hanno avuto l’opportunità di fare nuove amicizie, sviluppare competenze sociali e apprendere l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco. Le attività sono state progettate per essere inclusive e accessibili, assicurando che ogni bambino potesse partecipare e divertirsi appieno. Inoltre, il campus ha rappresentato un fenomeno sociale significativo, avvicinando diverse generazioni e arricchendo la comunità con un percorso culturale, educativo e ludico.

Un ringraziamento speciale va alla Dottoressa Luisa Baffa Trasci, presidente della ODV “TaTáBum SociaLab”, e al prof. Luca Amato, direttore del campus, per la loro dedizione e impegno infaticabili. Senza il loro lavoro e la passione del loro team di volontari, il Tatabum Summer Camp non avrebbe raggiunto questo livello di successo. Un sentito grazie va anche all’amministrazione comunale, in particolare al Sindaco Alfredo Barillari e all’Assessore Sabina Maiolo, per il prezioso supporto al campus estivo comunale. Un ringraziamento particolare è dovuto allo sponsor ufficiale, ECOLIVE Srl, il cui sostegno è stato fondamentale per il successo dell’evento. Inoltre, un riconoscimento speciale va al Parco Naturale delle Serre, che ha contribuito a rendere il campus un’esperienza ancora più arricchente e radicata nel territorio.

Con la chiusura di questa edizione, ci congediamo con il cuore colmo di gratitudine e soddisfazione. Ma non temete, il Tatabum Summer Camp 2025 è già in fase di preparazione e promette di essere ancora più entusiasmante e ricco di sorprese! Non vediamo l’ora di ritrovarvi l’estate prossima per vivere insieme nuove avventure e momenti indimenticabili.