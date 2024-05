La Locride, un territorio ricco di storia e bellezze naturali e paesaggistici da portare in Europa attraverso la risoluzione dei suoi atavici ritardi in materia di sanità, infrastrutture, servizi per il cittadino e mancanza di lavoro, condizioni che messe insieme determinano il grave fenomeno dello spopolamento e il progressivo abbandono del territorio. La Locride è un problema nel problema inteso come Sud, come Meridione, come periferia della periferia europea. Italia del Meridione ritiene altresì importante porsi come punto di sostegno alle Amministrazioni Comunali sempre più emarginate e compresse in tutto il territorio metropolitano e regionale. Domani, lunedì 20 maggio, Italia del Meridione della provincia di Reggio Calabria si presenterà, dunque, nel suo nuovo corso in una conferenza stampa che si terrà nell’Aula del Consiglio Comunale di Siderno alla presenza del leader e fondatore Orlandino Greco, del Segretario Regionale Emilio de Bartolo e del sottoscritto che ricopre il ruolo di Segretario Provinciale. Sarà l’occasione per illustrare i nostri punti programmatici di questo nuovo corso di IdM in provincia di Reggio.

Successivamente faremo delle tappe sul territorio della Locride insieme alla coordinatrice per l’area jonica, Adriana Crea e al nostro candidato al Parlamento Europeo, Santo Gagliardi, per prendere visione dei problemi in questo lembo di territorio tra i più poveri di servizi basilari (che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione) e infrastrutture di tutta l’Europa. La giornata si concluderà con la nostra presenza al primo appuntamento elettorale pubblico della lista “Per Benestare” con candidato Sindaco, Daniele Nastasi, che avrà luogo nella frazione di Canale nel comune di Benestare.

Pietro Sergi, Segretario Provinciale Area Metropolitana di Reggio Calabria per il Direttivo