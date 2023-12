Senza postamat a Cittanova, la protesta di un gruppo Facebook “Cittanova sempre avanti”

Il gruppo Cittanova sempre avanti ancora una volta lancia un’appello.Cittanova ormai sembra essere una realta’ urbana abbandonata al proprio destino. Un degrado generale che come un vortice inarrestabile sta trascinando sempre più in basso quella cittadina rigogliosa culla di maestri artigiani, artisti, medici e poeti che tanto ardentemente decanto’ il nostro illustre concittadino Alberto Cavaliere nella sua bellissima poesia intitolata “Cittanova..il mio paese..”



Ebbene del paese di cui narrava in chiave poetica il grande Alberto Cavaliere, ormai rimane ben poco, e’ rimasto un pallido e sfocato ricordo, un declino che non sta risparmiando niente e nessuno lo pervade da anni irrimediabilmente.

Inutile tentare di metterci sopra una pezza e nascondere la verita’!

Cittanova oggi non ha più maestranze artigiane, non ha più giovani, in fuga verso altri lidi dove completare gli studi Universitari, oppure trovare realizzazione nel lavoro, non c’e’ una economia, ne’ si intravedono prospettive di cambiamento e di crescita. Il suggello a questo sfacelo generale lo ha dato da qualche tempo il progressivo calo demografico, implacabile, che ha sospinto Cittanova ben al di sotto dei 10.000 abitanti.

I Cittadini pazientemente stanno subendo di tutto e di piu’ senza reagire, per scegliere il medico di famiglia bisogna andare a Taurianova, per le urgenze Sanitarie a Polistena e da qualche paio di anni a questa parte anche per il Postamat bisogna andare fuori paese, perché il Postamat dell’Ufficio Postale non funziona. A nessuno pare riguardare la cosa, ne’a chi dirige l’Ufficio Postale, tanto meno All’amministrazione Comunale ed al Sindaco, i quali da tempo ormai, sembrano distaccati da quelle che sono le tante criticita’ che mortificano la nostra Citta’ ed i Cittanovesi.

La pazienza, pero’ , ha un limite oltre il quale non si puo’ certamente andare oltre e noi Cittanovesi il limite di sopportazione lo abbiamo gia’ superato da tempo immemore.