A Palmi una sentenza che pone fine ad una ingiustizia sociale. La sentenza del Tribunale Civile di Palmi 08.02.2024 – n. 146/2024 – nella quale condanna l’INPS a riconoscere l’accreditamento dei contributi figurativi in favore della categoria LPU per gli effettivi periodi di impiego nella attività di pubblica utilità. Continua l’avv. Mariano Depino, “considerato, come noto, che gli Enti Pubblici calabresi – ma non solo – sono utilizzatori di tale categoria, la predetta sentenza – conforme alla Giurisprudenza maggioritaria – ha riconosciuto ai miei assistiti una tutela previdenziale in assenza della quale verrebbe pregiudicato il loro diritto alla pensione”.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!