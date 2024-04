Incentrate sull’imminente avvio di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024, le comunicazioni fatte dal sindaco Roy Biasi nella seduta del consiglio comunale di questa mattina. Il primo cittadino, reduce dal primo passaggio di testimone – con la missione a Genova dello scorso fine settimana insieme agli assessori Maria Fedele e Massimo Grimaldi – ha portato con sé, e l’ha mostrato all’aula durante il suo intervento, il libro su Cristofaro Colombo ricevuto in dono dal collega Marco Bucci. «Si tratta – ha detto Biasi – di una copia di pregio e in edizione molto rara, dono altamente simbolico che esporremo nella nostra biblioteca interpretando le manifestazioni che illustreremo il 2 maggio come dei veri e propri viaggi dell’anima, a cui invitiamo per promuovere la lettura. Socializzo con l’intero Consiglio l’emozione che come taurianovese ho provato, sapendo che prendiamo il testimone da una grande città e lo facciamo in una regione che è agli ultimi posti in Italia per la fruizione dei libri, incentivati anche per questo a fare in modo che la nuova narrazione sulla Calabria, che grazie al nostro titolo sapremo ottenere, possa determinare un gioco di squadra a partire da Taurianova».

Un invito alla collaborazione che il sindaco ha rinnovato, a partire dalla partecipazione alla conferenza stampa evento che si svolgerà il 2 maggio a partire dalle 17.30 nella residenza storica Villa Zerbi, con l’illustrazione di un programma frutto del coinvolgimento dei 35 sottoscrittori del Patto per la Lettura, compilato dopo l’indizione di due manifestazioni di interesse aperte agli autori, agli editori e alle associazioni.

«La riapertura della biblioteca dopo 7 anni, prevista il 16 maggio – ha proseguito Biasi – insieme all’installazione in città dei totem telematici che descrivono monumenti e siti di pregio, così come proposti dall’associazione Amici del Palco, sono due delle tante attività attese che avevamo inserito nel progetto premiato, nel quadro di una attivazione delle energie locali che vogliamo continuare ad ottenere senza guardare ai colori politici, ma solo al merito delle proposte».

Non a caso, proprio per valorizzare la funzione ricettiva che Taurianova Capitale esercita, domani pomeriggio verranno sottoscritti nel Municipio 3 patti di gemellaggio con altrettanti eventi che riscuotono sempre un grande successo di pubblico e fanno conoscere l’immagine della città anche fuori regione: l’Infiorata, inserita grazie alla Proloco nella rete transnazionale che concorre a diventare patrimonio dell’Unesco, il Concorso internazionale dei madonnari e il Sud Agrifest.

Il sindaco, rispondendo ai consiglieri di opposizione, ha poi informato sull’accelerazione inferta alla realizzazione del teatro. «Si tratta di un progetto che dopo 4 anni di quasi inerzia – ha affermato il sindaco Biasi – abbiamo salvato dal definanziamento a cui stanno andando incontro diversi Comuni che come noi hanno aderito al Patto per il Sud gestito dalla Città metropolitana. Riusciremo a finire l’opera entro l’anno, con una variante che migliora la funzionalità della struttura, grazie ai risparmi realizzati nell’appalto e alla revisione dei prezzi eseguita».

Rispetto al punto relativo alla Tari, il sindaco ha indicato la rotta che l’amministrazione comunale intende seguire per abbassare in futuro le aliquote. «Le tariffe sono condizionate dall’aumento dei costi per il servizio, dall’inflazione e dal dato demografico – ha concluso il sindaco Biasi – noi confidiamo di investire la premialità già ottenuta per la raccolta differenziata, così come l’acquisto di nuove apparecchiature stradali, per mitigare le spese che affrontiamo per coprire un territorio comunale che è assai vasto. Anche nella nuova gara d’appalto che viene gestita dalla Città metropolitana, ci sono margini per ottenere, pure grazie alla collaborazione dei consiglieri di minoranza che ringrazio per la disponibilità dichiarata, dei miglioramenti significativi del servizio, penso ad esempio alla possibilità di affiancare alla raccolta porta a porta, una raccolta di quartiere per l’umido, in modo che il risparmio ottenuto nell’impego degli operatori possa servire ad abbattere la tariffa imposta ai cittadini».