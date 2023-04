È stato annunciato, con i suoi 10 milioni di movimenti, come uno tra i più affollati ponti vacanzieri degli ultimi anni e questa è sicuramente una lietissima notizia.

Alla buona nuova potrebbe fare da contraltare, però, un’altra non altrettanto gradevole.

Secondo un “imbronciato” Stefano Bernardi, uno dei più seguiti meteorologi italiani, la tre giorni di festa potrebbe essere tarlata da un meteo non certo foriero di bel tempo, anzi…

Una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, infatti, secondo il professionista del meteo irromperebbe con il suo carico di pioggia e di temporali proprio a cavallo tra sabato 29 Aprile e lunedì 1 Maggio.

A peggiorare le cose ci potrebbe stare la formazione di un minimo di bassa pressione (come spesso accade in questi casi)che di fatto tarderebbe un miglioramento delle condizioni atmosferiche in grado di garantire sufficienti raggi di sole.

Comunque sia c’è sempre un ma, un risvolto della medaglia. Il carico di pioggia potrebbe, questa volta, finalmente dare una svolta alla complicata situazione siccitosa del Nord.

Sembrerebbe, infatti, che il maggior quantitativo di pioggia potrebbe cadere proprio in quella parte d’Italia dove le precipitazioni sono state davvero molto avare.

Bisognerà solo capire se il bicchiere andrà considerato mezzo pieno o mezzo vuoto ma tant’è.

Quello che possiamo dire è che con l’ombrello e con la pioggia si può convivere quando di mezzo c’è il divertimento, l’agricoltura no!