Una scossa di terremoto è stata registrata alle 20:51 dall’INGV. La magnitudo stimata è stata tra 3.7 in provincia di Cosenza con epicentro a Cellara. Scossa avvertita distintamente a Cosenza, Rende e in tutta la provincia, e in alcune zone del Catanzarese.

Dopo è seguita un’altra scossa di magnitudo 2.1.