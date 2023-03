Quattro giovani feriti, uno in maniera grave. Questo è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica, lungo la statale 18 a Longobardi in provincia di Cosenza. I giovani coinvolti nel sinistro erano al volante di una Fiat Panda e una Smart. Ancora in corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Una delle persone coinvolte, si tratta di un 24enne di Amantea, è stata trasportato d’urgenza presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza in condizioni gravi. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dai mezzi i ragazzi, i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola per le indagini del caso e l’Anas per ripristinare la viabilità.