SCONTRO IN TV FRA PARAGONE E KLAUS DAVI: IL MASSMEDIOLOGO, ‘SCIACQUATI LA BOCCA PRIMA DI PARLARE DELLA CALABRIA’

Scontro al fulmicotone ieri sera a “Dritto e rovescio” su Rete 4 fra Gianluigi Paragone e Klaus Davi (https://www.facebook.com/watch/?v=1003655126893480). Oggetto del contendere la campagna vaccinale. Paragone ha accusato il presidente della Calabria Occhiuto di “pagare i pediatri per obbligarli a fare i vaccini ai bambini”, pronta la replica di Klaus Davi: “Sciacquati la bocca prima di parlare della Calabria perchè la Calabria con Occhiuto è al primo posto per le vaccinazioni, ha fatto un’inversione di rotta. Paragone informati prima di parlare, non usare dei pregiudizi etnici verso le persone!”.