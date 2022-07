Il Comitato per la Difesa e la Promozione della Sanità Pubblica Pollino sostiene la richiesta, inoltrata attraverso una lettera al commissario Antonio Graziano, del sindaco di Civita Alessandro Tocci, affinché sia scongiurata la chiusura del reparto di pediatria dell’ospedale spoke di Castrovillari e manifesta il pieno appoggio all’azione congiunta dei sindaci dell’area del Pollino, che si sono uniti all’appello di Tocci

Il reparto di pediatria è riferimento importante anche per la neonatologia e la sua eventuale chiusura avrebbe inevitabili e pesanti ricadute sulla gestione delle nascite a Castrovillari, ma, soprattutto, è il reparto che si occupa di bambini e bambine, le cui cure ospedaliere non possono essere rinviate o elargite in altri affollati e più distanti ospedali.

L’azione congiunta dei sindaci rappresenta dunque una significativa pressione verso i decisori istituzionali in ambito sanitario.

Il nostro comitato già due anni fa, tra le prime azione dal suo essersi costituito come comitato di scopo, aveva indirizzato a tutti i sindaci del comprensorio un documento, che è stato poi condiviso con atto ufficiale da molti consigli comunali della zona Esaro Pollino, per la costituzione di una commissione istituzionale aperta alle componenti sociali, sindacali e politiche che operano nel campo della sanità. Tale commissione avrebbe avuto come finalità l’affrontare in maniera collettiva e unita le molteplici problematiche socio-sanitarie, che nel tempo si sono aggravate. Non avervi dato seguito ha reso infatti più facile l’impoverimento della sanità pubblica locale perché solo unirsi in una rete virtuosa, nella quale convergono amministrazioni locali, sindacati e società civile organizzata, può garantire il diritto alla cura e alla salute.

Per tale motivo non possiamo che apprezzare l’iniziativa e invitare la popolazione tutta, la società civile organizzata, a prendere posizione a sostegno del mantenimento in essere della pediatria castrovillarese, affinché i sindaci non siano lasciati soli nell’azione politica necessaria e i decisori avvertano la pressione dal basso e la determinazione a non cedere più di fronte alla perdita di diritti.

Il nostro comitato sosterrà pertanto ogni forma di intervento pacifico a difesa del reparto di pediatria dell’ospedale di Castrovillari, a fianco del sindaco Tocci e di tutti i sindaci che si sono uniti al suo appello.

È urgente che le autorità competenti, dal presidente Occhiuto al sub commissario Esposito, dal commissario Graziano al direttore Greco, si facciano carico di un intervento necessario a garantire il diritto alla cura ai nostri bambini e alle nostre bambine, un diritto inalienabile, attraverso l’assunzione non più procrastinabile del personale necessario a garantire un servizio efficiente.