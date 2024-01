Di seguito il cordoglio del Sindaco ff, Dott. Salvatore Galluzzo, a nome dell’Amministrazione Comunale di Gerace per la scomparsa del Senatore Giuseppe Beniamino Fimognari, già Sindaco della Città.

È partito per l’ultimo viaggio il Dott. Senatore Giuseppe Beniamino Fimognari.

Da tutti i geracesi ritenuto il Sindaco per eccellenza, colui che diede lustro e impulso alla nuova Gerace, a quella città che, grazie alla sua opera, ha iniziato il lungo percorso per essere riconosciuta ed apprezzata, nel mondo, come uno delle Città più belle.

A Lui riconosciamo l’amore spassionato per Gerace, l’attaccamento viscerale verso i cittadini, l’opera costante, minuziosa ed incessante di amministratore attento e integerrimo.

L’intera Città di Gerace si unisce al dolore dei suoi figli, Stefania e Filippo, dei suoi nipoti e dei parenti tutti, ricordando un uomo che per tanti geracesi è stato il padre putativo delle amministrazioni che si sono succedute dopo di lui, memori dei suoi insegnamenti e degli esempi che, da Sindaco, ha lasciato, scolpiti, nella pietra della storia.

Il Sindaco ff

Dott. Salvatore Galluzzo