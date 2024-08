La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa dello storico Deputato reggino Francesco Catanzariti.

Fervente sindacalista, attivo nella difesa dei diritti dei braccianti calabresi e del Mezzogiorno, politico appassionato, Catanzariti fu segretario regionale della Cgil, dirigente del Partito Comunista Italiano e poi del Partito Socialista.

Consigliere comunale a Taurianova, poi a Reggio Calabria, e sindaco di Platì per due consiliature, fu eletto alla Camera dei Deputati nel giugno del 1972, il più votato dopo il capolista Pietro Ingrao. Conclusa l’attività politica e sindacale si dedicò agli studi meridionalisti producendo alcune importanti pubblicazioni e collaborando con diversi quotidiani, riviste e periodici.

Un uomo di altri tempi – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – un politico tutto d’un pezzo, da sempre impegnato in prima linea per la difesa dei diritti dei più deboli, in particolare nell’ambito del movimento bracciantile che nella seconda metà del 900 ha segnato in Calabria e nell’area metropolitana di Reggio Calabria una delle punte più avanzate del movimento progressista per i diritti dei lavoratori.

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Carmelo Versace e l’intero consiglio metropolitano esprimono le più sentite condoglianze e la vicinanza nei confronti della famiglia Catanzariti.

I funerali si terranno sabato 10 agosto alle 11.30 nella Chiesa di San Luca Evangelista in Via Sbarre Inferiori a Reggio Calabria.