Scoma “Non intendo ritirare la mia candidatura a Sindaco di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non ho nessuna intenzione di ritirarmi da candidato a sindaco di Palermo”. Il deputato della Lega, Francesco Scoma, smentisce all’agenzia Italpress le voci che lo danno pronto a mollare la corsa al Comune di Palermo. “La mia campagna elettorale – dice il parlamentare indicato dal Carroccio come papabile alla carica di sindaco nel capoluogo siciliano alle prossime amministrative – è già abbastanza avanti. Non temo di confrontarmi nè con Cascio, nè con Lagalla”.

“La mia candidatura – continua Scoma – potrà essere messa in discussione solo dal mio segretario regionale, Nino Minardo, o dal segretario nazionale del mio partito, Matteo Salvini. Se reputerà questa scelta ottimale per il nuovo simbolo Prima L’Italia. Non temo di confrontarmi con nessuno. Considero le ricostruzioni che circolano del tutto avveniristiche… e anche scorrette! Sarei pronto, ribadisco, a riconsiderare la mia candidatura soltanto se a chiedermelo saranno Minardo o Salvini, se ne riterranno realmente una utilità per un nuovo simbolo!”.

(ITALPRESS).