Scoma “con Minardo lavoriamo per crescita Lega e nuovi successi in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Leggo sulle pagine di un quotidiano palermitano di una presunta e non vera spaccatura con il segretario regionale della Lega Nino Minardo, ciò certamente non è vero. Con Nino si è subito creata una fortissima sinergia che giorno dopo giorno ha fatto crescere il Partito nell’isola”. Così il deputato della Lega, Francesco Scoma, che aggiunge: “Da circa un anno il segretario regionale si sta impegnando in una complessa riorganizzazione del Partito in tutta l’isola, e sono certo che con i nuovi arrivi di deputati regionali e nazionali la Lega avrà certamente risultati importanti alle prossime elezioni amministrative. Nessuna polemica sulla mia rinuncia al ruolo di vice sindaco di Palermo, dettata sia dalla incompatibilità sia dal mio desiderio storico di volere essere primo cittadino e non secondo, il vice l’ho già fatto dieci anni fa”. “Con Minardo lavoriamo gomito a gomito ogni giorno e continueremo a farlo con grande entusiasmo per la crescita della Lega – Prima l’Italia nuovo simbolo per nuovi successi”, sottolinea Scoma.

