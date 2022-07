Di Flora Giorgi

Nel piccolo comune scidese, la giornata del 15 luglio ha visto come protagonista la figura di Antonino Germanò, “u medicu”, medico condotto del comune di Scido, per omaggiare concretamente il suo costante impegno e le sue indispensabili cure, sia professionali che umane, nei confronti del paese e dei suoi concittadini, l’Amministrazione comunale e la famiglia hanno voluto dedicare una stele con ritratto bronzeo. L’evento, carico di emozione e di sentita gratitudine, si è svolto nella Piazzetta in Via V. Emanuele, nell’attesa che la prefettura accolga l’intitolazione della stessa all’illustre medico. Oltre al sindaco Giuseppe Zampogna, che ha organizzato e condotto i lavori, hanno presenziato gli ex sindaci Agostino Mileto e Fortunato Germanò, quest’ultimo si è espresso con sentita riconoscenza nei confronti del compianto medico, definendolo “interprete e intimo conoscitore dei cuori dei cittadini”, accennando anche alla sua innata passione per la scrittura, che lo ha portato alla realizzazione dell’opera “Schidon”, attraverso la quale viene offerto un autentico e ricco quadro del borgo aspromontano. Hanno contribuito con i loro interventi anche il Vice Presidente dell’ordine dei medici di Reggio Calabria, Giuseppe Zampogna e il figlio di Antonino, Domenico Germanò, che ha commosso la platea dei presenti ricordando il padre e il suo instancabile apporto di devozione e premura alla comunità; il figlio, dopo aver effettuato i dovuti ringraziamenti al sindaco, alle precedenti amministrazioni, nonché a tutti i presenti, ha permesso anche ai più giovani di comprendere l’eccezionalità della figura del padre. Partendo dalla descrizione del difficile contesto sanitario che caratterizzava la penisola e, in particolar modo, Scido, negli anni intercorsi fra le due guerre mondiali, ha sottolineato come “carità e amore verso il prossimo sono stati i capisaldi della sua vita”, la dedizione di Nino Germanò andava infatti ben oltre quello che un normale medico condotto fosse tenuto a fare, non risparmiandosi neppure a raggiungere in calesse i paesi limitrofi per offrire la sua preziosa assistenza. Il tutto è stato concluso dalla benedizione del parroco e dalla lettura della targa apposta all’opera in bronzo, realizzata “per onorare la sua professionalità, la sua umanità, le sue doti letterarie con le quali espresse il suo amore per Scido e per la Calabria”.