Con sentenza n. 1585/2022 del 07.10.2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza di primo grado assolveva il SURIANO dal delitto di cui al capo 27 per non aver commesso il fatto e lo dichiarava colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 37 e 49 alla pena di anni 12 di reclusione nonché all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, legale durante l'espiazione della pena e alla libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni 3 .

All’esito della cassazione celebratasi venerdì 15.12 la suprema corte ha annullato senza rinvio l’aggravante della transnazionalità e annullato con rinvio la sentenza sui capi 37 e 49. Un tentantivo di 73 e associazione di cui all’art. 64