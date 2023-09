La posizione di LIGATO Salvatore detto “Franco” (Custode del Cimitero di Cittanova) Quella di LIGATO Salvatore, detto “Franco”, già principale custode del Cimitero di Cittanova, rappresenta la figura di maggiore spicco all’interno del consesso associativo sopra descritto, nonché principale protagonista di tutta l’indagine. Probabilmente per via del ruolo ricoperto, nonché per la particolare “esperienza” maturata sul campo, probabilmente senza la sua fattiva collaborazione – o comunque il suo benestare – molti degli episodi delittuosi che sono stati descritti nel corpo della presente richiesta non sarebbero stati non solo possibili, ma neanche immaginabili. Se costui, infatti, avesse correttamente esercitato la funzione di controllo che la legge gli attribuisce, non piegandola agli interessi privati propri e delle imprese funebri che gli ruotavano attorno, il Cimiero di Cittanova non sarebbe stato quel florido locus commissi delictium che, al contrario, si è rivelato. S’è già accennato più volte che il LIGATO è dipendente comunale e, all’epoca del fatto, era destinato alla gestione dei servizi cimiteriali con funzioni di custode del Cimitero di Cittanova. La qualifica – e la mansione di destinazione del dipendente – lo inquadrano certamente nella qualità di incaricato di servizio pubblico ex art. 358 c.p., atteso che, per consolidata giurisprudenza (ad oggi mai smentita) “Le attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337 ss. del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai cadaveri. Tali compiti, se non valgono all’attribuzione della qualità di pubblico ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. (Fattispecie in tema di reato di cui all’art. 323 c.p.). (Sez. 6, n. 443 del 04/02/1999 – dep. 07/04/1999, Di Sabatino C, Rv. 21366101). Tanto si evince dall’Informativa n. 1/176 – 380/2018 del 08.11.2021 con la quale la P.G. ha trasmesso a questo Ufficio tutte le delibere della Giunta Comunale dal 2018 al 2020 attraverso le quali vengono 1214 individuati i dipendenti comunali facenti parte del Settore VII – Vigilanza e protezione civile, nell’ambito del quale rientra anche il “Servizio di Polizia Mortuaria e servizi cimiteriali”; nell’organico sono espressamente ricompresi tutti coloro cui sono affidate le mansioni relative al servizio; tra di essi è espressamente presente anche il nominativo di LIGATO Salvatore. Un inquadramento di massima sulle funzioni svolte dal LIGATO è stato altresì dato dal Sindaco Cosentino, allorquando è stato escusso a SIT innanzi allo scrivente nella data del 21.07.2020:

Domanda: quali sono le funzioni effettive funzioni del custode cimiteriale? Risposta: Formalmente, dovrebbe solamente assicurare il servizio di apertura e chiusura al pubblico del cimitero e controllare gli accessi al cimitero da parte di coloro che vengono a svolgervi particolari attività, come ad es. lavori. Non gli è attribuita la funzione in toto di custodia del cimitero, che è ben più ampia e ricomprende anche le concessioni e le riscossioni dei diritti, che come sopra indicato, sono attribuite agli uffici comunali ed alla Polizia Locale come Polizia mortuaria. Tuttavia, con riferimento alla figura del custode del cimitero di Cittanova, so per certo che esiste un atto dell’anno 2011 con il quale il Comandante dei vigili ha conferito all’allora custode LIGATO Salvatore funzioni di polizia mortuaria, ma non so essere più preciso sul punto. Il provvedimento è agli atti del Comune.

Dall’inizio al minuto 07.44.37 non utile FRANCONERI Girolamo parla con soggetto di un episodio accadutogli anni addietro … minuto 07.44.38.. Franconeri: Dove vai ? VV.AA Soggetto 1: IL CAPO DOV’È? Franconeri: QUALE CAPO! VV.AA (NDR risata dei presenti..)

Soggetto1: Buongiorno Don Mimmo.. Franconeri: eh come andiamo? Soggetto1: andiamo inc.. Franconeri: eh be.. fino a che andiamo.. andiamo.. Soggetto1: INC.. DOV’È IL CAPITANO? Franconeri: QUALE CAPITANO? (NDR Risata del soggetto 1) Franconeri: il capitano è con la nave è andato a Messina.. Soggetto1: ah si.. Franconeri: a Messina a fare un viaggio.. Soggetto1: TU NON GLI PUOI DIRE NIENTE.. CHE CAZZO VUOI.. Franconeri: EH QUELLO.. EH SALVATORE SI ANGELEDU (NDR ANGELO) POVERINO CHI HA BISOGNO.. QUI CHE FACCIAMO.. INC..

Soggetto1: INC.. VUOLE MANGIARE! Franconeri: ehh.. Soggetto1: CHE DEVI SAPERE TU! Franconeri: CHE SI AFFOGA PERÒ.. Soggetto1: QUEL GIORNO CHE L’ ABBIAMO PORTATA QUI.. INC DATA LA MAZZETTA! Franconeri: EHH TI PARE INC.. POVERINO CHI HA BISOGNO.. CHE DOBBIAMO DIRE.. soggetto1: INC.. QUI NON C’È.. INC.. FANNO CHE CAZZO VOGLIONO! Franconeri: EH LO SO.. Soggetto1: MIMMO E MA NOI LAVORIAMO! (NDR Franconeri bestemmia)

LIGATO: che c’è architetto? Galluccio Francesco: dove sei? LIGATO: sto arrivando al cimitero Galluccio Francesco: eh… ascoltami un attimo LIGATO: eh? Galluccio Francesco: vedi che c’è Peppe Salvadore… LIGATO: Peppe inc.. Galluccio Francesco: Peppe Serafino.. v.a. LIGATO: ah si Galluccio Francesco:…v.a. quello di ieri, che ti sta aspettando davanti al cancello! LIGATO: eh sto arrivando… Galluccio Francesco: e no aspetta…. non gli fare vedere le pratiche di ieri! quelle pratiche di Sabato là, come quando che sono state fatte, perchè io gli ho detto che le abbiamo fatte, non è che facciamo figure di merda! LIGATO: ahh si si … si si …no no non…v.a Galluccio Francesco: Lui ti deve fare solo gli altri versamenti v.a… LIGATO: Si ma tu, no, l’importante che tu non hai fatto niente ah!!?!? Galluccio Francesco: no no io..inc.. LIGATO: NO TU DEVI STARE INC… TI DICO IO LE COSE COME SI DEVONO FARE!!! Galluccio Francesco: si! va bene LIGATO: benissimo… va benissimo