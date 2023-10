Scandalo cimitero Cittanova, don Borelli scarcerato. L’inchiesta si sgonfia?

Galluccio va ai domiciliari a Tropea. Berlingeri scarcerato

Aveva destato scalpore l’operazione della procura di Palmi sullo scandalo del cimitero di Cittanova. L’indagine nata da uno scontro sulle ex confraternite, sulla legittimità procedurale amministravita per la realizzazione di loculi messi in vendita ai cittadini. Lo scontro tra le parrocchie di San Rocco e San Gerolamo e l’amministrazione Cosentino precipita fino all’inchiesta in corso sulla vera proprietà dei loculi costruiti. L’arresto di don Borelli aveva suscitato enorme scalpore in tutta la piana di Gioia Tauro. Adesso don Borelli ritorna in libertà affrontando il processo a piedi libero. Per don Borelli e Berlingeri decade l’associazione a delinquere rimanendo tutte le altre accuse della procura. Per Galluccio dal carcere ai domiciliari con una posizione ancora da chiarire. Negli interrogatori degli indagati ci sono state delle ammissioni di grande utilità per gli inquirenti. In attesa del processo di merito, per avere un quadro di chiarezza.